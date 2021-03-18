Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler günü dolayısıyla Aydının Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Didim"deki çelenk koyma töreni düzenlendi. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kamu kurum kuruluşların amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkanları, askeri erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması sonrası bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Efeler Ortaokulu Sosyal bilgiler öğretmeni Fatma Bekler gerçekleştirdi. Bekler konuşmasında "Milletimizin tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bedestanların yazarı; Malazgirt'te, Niğbolu'da, Kosova'da, Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe de, "Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren" kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 106 yıl önce, 18 Mart'ta Çanakkale de yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler günü dolayısıyla öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törende 18 Mart dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. - AYDIN