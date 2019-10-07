Son Dakika Haberleri: Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 128 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 128 düzensiz göçmen yakalandı.


Didim, Tekağaçburnu'nda iki, Akbük mevkiinde bir olmak üzere üç ayrı operasyonda 128 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekağaçburnu güneyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 18'i çocuk 48 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yine Tekağaçburnu kuzeyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 24'ü çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çalışmalarına devam eden ekipler bu kez Akbük açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen Suriye uyruklu 17'si çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Üç ayrı operasyonda yakalanan 128 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN

Akbük, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 2 günde 128 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]