Son Dakika Haberleri: Didim'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Didim'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 'hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı' şüphelileri M.Ç. ve K.S. ile 'hırsızlık eşyasının kabulü ve bulundurulması' suçunun şüphelisi F.T. isimli şüpheliler yakalandı. İfade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan şüphelilerden M.Ç. ve K.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 'hırsızlık eşyasının kabulü ve bulundurulması' suçunun şüphelisi F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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