Didim'de 2 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 'hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı' şüphelileri M.Ç. ve K.S. ile 'hırsızlık eşyasının kabulü ve bulundurulması' suçunun şüphelisi F.T. isimli şüpheliler yakalandı. İfade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan şüphelilerden M.Ç. ve K.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 'hırsızlık eşyasının kabulü ve bulundurulması' suçunun şüphelisi F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
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