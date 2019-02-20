Son Dakika Haberleri: Didim'de 2 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Didim'de 2 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, otodan hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de 2 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, otodan hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; meydana gelen iki ayrı "otodan hırsızlık" olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda farklı suçlardan kaydı bulunan O.A. ve F.B. isimli zanlılar yakalandı. Yapılan üst aramalarında otodan çalındığı tespit edilen malzemeler ele geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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