Son Dakika Haberleri: Didim'de 2 lastik botta 80 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim'de 2 lastik botta 80 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Didim'de 2 lastik botta 80 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan 2 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 2 lastik botta 80 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan 2 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü Didim açıklarında 2 ayrı lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını belirledi. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 58'i Suriye ve 22'si Filistin uyruklu olmak üzere 80 kaçak göçmen yakalandı. 37'si erkek, 18'i kadın ve 25'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi Apple'ın açığını bulan genç, 300 TL ile ödüllendirilince hayal kırıklığına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:28:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 2 lastik botta 80 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]