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Didim'de 2 lastik botta 80 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan 2 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan 2 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü Didim açıklarında 2 ayrı lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını belirledi. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 58'i Suriye ve 22'si Filistin uyruklu olmak üzere 80 kaçak göçmen yakalandı. 37'si erkek, 18'i kadın ve 25'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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