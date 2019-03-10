Didim'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Filistin
uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:40 Kaynak: AA
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