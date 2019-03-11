Didim'de 20 Filistinli Kaçak Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin
uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre; önceki gece gelen bir ihbarı değerlendiren Didim bölgesinde görevli Güney Ege
Sah,l Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, Tekağaç Burnu açıklarında hareket halinde olan bir lastik botu durdurdu. Bot içerisinde bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 19'u yetişkin ve 1'i çocuk Filistin uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla limana getirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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