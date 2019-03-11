Son Dakika Haberleri: Didim'de 20 Filistinli Kaçak Yakalandı

Didim'de 20 Filistinli Kaçak Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 20 Filistinli Kaçak Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre; önceki gece gelen bir ihbarı değerlendiren Didim bölgesinde görevli Güney Ege Sah,l Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, Tekağaç Burnu açıklarında hareket halinde olan bir lastik botu durdurdu. Bot içerisinde bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 19'u yetişkin ve 1'i çocuk Filistin uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla limana getirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Aydın, Filistin, Didim, Güncel
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