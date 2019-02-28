Son Dakika Haberleri: Didim'de 20 Gündür Kayıp Olan Esnaf Ölü Bulundu

Didim'de 20 Gündür Kayıp Olan Esnaf Ölü Bulundu

2 saat önce

Aydının Didim ilçesinde 20 gündür kayıp olan 48 yaşındaki esnaf, ölü olarak bulundu.

Didim'de 20 Gündür Kayıp Olan Esnaf Ölü Bulundu, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde 20 gündür kayıp olan 48 yaşındaki esnaf, ölü olarak bulundu.

Didim'de 20 gündür kendisinden haber alınamayan demirci ustası Nihat Kıvılcım'ın cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre; Yeni mahallede yaşayan ve uzun yıllardır ilçede Demircilik yapan 2 çocuk babası Nihat Kıvılcım için ailesi 20 gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Didim ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kıvılcım'ın cansız bedeni Hisar Mahallesi Denizli öğretmenler sitesinde mevkiinde çalılık arazide bulundu.

Kıvılcım'ın cansız bedenini site sakinleri gezinti yaptığı esnada bulurken, Emniyet güçlerince yapılan incelemede Kıvılcım'ın iple kendisini asarak yaşamına son verdiğini belirledi. Görgü tanıklarının ihbarının ardından Kıvılcım'ın cansız bedeni Didim devlet hastanesi morguna kaldırılırken, ailesine haber verildi. Kıvılcım'ın cansız bedeni memleketi olan Söke'nin Bağarası Mahalesinde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Demircilik, Didim, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğini Kaybeden Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı

Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu Eski Eşini Öldürmek İçin Oğlunu Azmettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:54:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 20 Gündür Kayıp Olan Esnaf Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]