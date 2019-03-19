Didim'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik botta 21 Filistin
uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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