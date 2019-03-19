Son Dakika Haberleri: Didim'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Ekipler, lastik botta 21 Filistin uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel
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