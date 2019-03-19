Didim'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
37 dakika önce
Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçma girişiminde bulunan 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Didim
Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile Yunanistan
adalarına kaçma girişiminde bulunan 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dün gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı bağlısı Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ve içinde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik botta yapılan aramada 16'sı erkek, 5'i kadın toplam 21 Filistin
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Didim D Marin iskelesine getirildi. Düzensiz göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ndeki işlemlerinin ardından Aydın
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edilecekler. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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