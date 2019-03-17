Son Dakika Haberleri: Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 5'i Irak, 17'si Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel
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