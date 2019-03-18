Son Dakika Haberleri: Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

24 dakika önce

Küçük bir lastik bot içinde yasa dışı yollardan yunan adalarına geçleşe çalışan 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Didim'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Küçük bir lastik bot içinde yasa dışı yollardan yunan adalarına geçleşe çalışan 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında bölgede devriye görevi yürüten SG Güney Ege bağlısı bot, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandı. 5 Irak, 17 Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim D-Marin iskelesine getirilerek burada güvenlik güçlerine teslim edildiler. 22 düzensiz göçmen burada yapılacak işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri açıklandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
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