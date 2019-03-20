Son Dakika Haberleri: Didim'de 228 Gram Kristal Ele Geçirildi

Didim'de 228 Gram Kristal Ele Geçirildi

6 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 228 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Didim'de 228 Gram Kristal Ele Geçirildi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 228 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Didim ilçesi Altınkum Mahallesinde asayiş ve JASA timlerinin koordineli yaptığı operasyonda durdurulan bir araç içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde, kullandıkları araçlarında ve evrelerinde yapılan kontrol ve aramada 228 gram metamfetamin (kristal) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

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