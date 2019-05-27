Didim'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Kanalı açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye hareket eden ekipler lastik botu durdurdu.

Yakalanan bottaki 22 Somali, 2 Suriye ve 1 Togo Cumhuriyeti uyruklu 25 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

Oğuz Haksever'in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!