Son Dakika Haberleri: Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

53 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarındaki bir lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 Nepal, 8 Somali, 5 Afganistan, 3 Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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