Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
53 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:16 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarındaki bir lastik botu durdurdu.
Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 Nepal, 8 Somali, 5 Afganistan, 3 Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi