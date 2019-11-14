Son Dakika Haberleri: Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı
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Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, 27 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, 27 kaçak göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü, yasadışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 16'sı Suriye, 8'i Somali ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 27 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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