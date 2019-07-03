Didim'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:23 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
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Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Panayır Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler yakaladıkları 28 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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