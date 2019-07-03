Son Dakika Haberleri: Didim'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Panayır Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler yakaladıkları 28 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:23 Kaynak: AA
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