Didim'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 29 Afrika uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde 29 Afrika uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan 29 düzensiz göçmen şahsa para karşılığı organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüphelilerin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi. - AYDIN