Son Dakika Haberleri: Didim'de 34 kaçak göçmen yakalandı
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Didim'de 34 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinin Tekağaç Burnu açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 34 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinin Tekağaç Burnu açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.
Botla devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, çarşamba günü saat 08.30 sıralarında, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 12'si Somali, 10'u Suriye, 6'sı Kongo, 4'ü Eritre ve 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 9'u kadın ve 6'sı çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
Aydın, Didim, Güncel
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