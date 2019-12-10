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Didim'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç burnu açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandıEdinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç bölgesinde, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Somali...

Didim'de 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç burnu açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç bölgesinde, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Somali ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (18 erkek, 15 kadın, 3 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 36 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Somali, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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