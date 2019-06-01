Son Dakika Haberleri: Didim'de 36 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Didim'de 36 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

38 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 36 göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Didim'de 36 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 36 göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler Emniyet güçlerince yakalandı.Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan göçmenler arasında 1 Suriye, 11 Kongo, 20 Orta Afrika, 2 Komor ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak çevrede yapılan araştırmada 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru ve akü ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda göçmenleri İzmir'den getirilerek bölgeye indirdikleri ve birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen S.A., G.Ö., F.Y., O.Ç., N.S.E., İ.T., isimli şahıslara "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı. Olayda ayrıca G.Ö isimleri şahsın hırsızlık suçundan da 3 ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Suriye, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan 2 yıl önce boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı! Not bırakıp nehre atladığı zannediliyordu! Genç kadının akılalmaz oyunu ortaya çıktı İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 36 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]