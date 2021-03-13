Didim'de 37 parçaya ayrılan Engellinin çalınan motosikleti bulundu - Son Dakika

Didim'de 37 parçaya ayrılan Engellinin çalınan motosikleti bulundu

13.03.2021 14:59
Didim'de 37 parçaya ayrılan Engellinin çalınan motosikleti bulundu, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde çalınan engelli vatandaşa ait elektrikli kabinli bisiklet, polisin titiz çalışması sonucu bulundu.

Aydının Didim ilçesinde çalınan engelli vatandaşa ait elektrikli kabinli bisiklet, polisin titiz çalışması sonucu bulundu. Bulunduğunda 37 ayrı parçaya ayrılan çalıntı bisiklet olayıyla ilgili bir kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de ikamet eden engelli bir vatandaşa ait kabinli elektrikli motosiklet evinin önünden çalındı. Olayın polise intikal etmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda çalınan elektrikli motosiklet 37 parçaya ayrılmış halde bulundu. Olayla ilgili olarak S.Ç adli şüpheli göz altına alındı. Şüphelinin deposundan bulunan elektrikli motosikletin parçaları sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Didim'de 37 parçaya ayrılan Engellinin çalınan motosikleti bulundu
Didim'de 37 parçaya ayrılan Engellinin çalınan motosikleti bulundu

Bisiklet, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 37 parçaya ayrılan Engellinin çalınan motosikleti bulundu - Son Dakika


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