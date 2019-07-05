Didim'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:20 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta, 7'si Mısır, 4'ü Filistin, 27'si Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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