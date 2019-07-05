Son Dakika Haberleri: Didim'de 38 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Didim'de 38 kaçak göçmen yakalandı

22 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 38 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 03.40 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevini yerine getirirken, bölgenin kuzey kısmında hareket halinde olan bir lastik botu fark etti. Durdurulan lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 7'si Mısır, 4'ü Filistin ve 27'si Suriye uyruklu 38 kaçak göçmen yakalanarak, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler ve kullandıkları lastik bot, işlemlerinin yapılması amacıyla Didim Limanı'na intikal ettirildi. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan göçmenlerin, ihtiyaçları Sahil Güvenlik personeli tarafından karşılandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
sabah, aydın, didim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa'da dava edilen horozun ilk duruşması görüldü: Ötüşü anormal seviyede gürültülü Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel - TOSUNCUKUN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 38 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]