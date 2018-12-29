Son Dakika Haberleri: Didim'de 4 Ayrı Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Didim'de 4 Ayrı Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

22 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli E.T., polis ekiplerinin çalışmasıyla, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Didim'de 4 Ayrı Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli E.T., polis ekiplerinin çalışmasıyla, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili S.T. isimli şüphelinin de arandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı yerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli E.T.'nin kullandığı aracı takibe aldı. Araç kovalamaca sonucu durdurulurken, sürücü E.T. yakalandı. Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, 34 musluk, banyo, lavabo ve kayıt cihazı, laptop bilgisayar, imitasyon takılar, su saati, 10 kapı kilit göbeği, elektrikli çaycı ve tamir aletleri ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucu malzemelerin 4 ayrı ikametten çalındığı belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.T., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli S.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:48 Kaynak: DHA

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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