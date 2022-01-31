Didim'de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nce Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ile ilgili yürütülen yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde 1.79 gram Sentetik kannobinoid, 0.97 gram metamfetamin maddesi ve 37.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan bu uyuşturucu maddeler için 4 şahsa Uyuşturucu Madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen O.B Didim'de, diğer şüpheli H.S isimli şahıs ise İncirliova'da yapılan operasyon ile yakalandı. O.B ve H.S isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yine farklı tarihlerde 1.89 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve yakalanan bu uyuşturucu maddeler için 2 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmaktan işlem yapıldı. Olayın devamında yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli H.Ç isimli şahıs yapılan aynı operasyon ile yakalanarak Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN