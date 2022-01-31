Üye Girişi
Didim'de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Didim'de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

31.01.2022 14:07
Didim'de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nce Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ile ilgili yürütülen yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde 1.79 gram Sentetik kannobinoid, 0.97 gram metamfetamin maddesi ve 37.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan bu uyuşturucu maddeler için 4 şahsa Uyuşturucu Madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen O.B Didim'de, diğer şüpheli H.S isimli şahıs ise İncirliova'da yapılan operasyon ile yakalandı. O.B ve H.S isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yine farklı tarihlerde 1.89 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve yakalanan bu uyuşturucu maddeler için 2 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmaktan işlem yapıldı. Olayın devamında yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli H.Ç isimli şahıs yapılan aynı operasyon ile yakalanarak Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'de 4 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement