Son Dakika Haberleri: Didim'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

34 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 41 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı yakalandı.

Didim'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 41 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalıoşma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araç ve araç sürücüsü Suriye uyruklu A.A.A. ve birlikte hareket ettiği tespit edilen Suriye uyruklu N.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan A.A.A "göçmen Kaçakçılığı" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.S. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Suriye, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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