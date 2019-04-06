Son Dakika Haberleri: Didim'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 31'i Suriye, 9'u Filistin, 3'ü İran uyruklu 43 kişiyi yakaladı.

Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler kıyıya çıkartıldı.

Fenalaşan bir göçmen, 112 Acil Servis ekibince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:05 Kaynak: AA

Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel
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