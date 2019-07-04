Son Dakika Haberleri: Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

56 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Tekağaç Burnu'nun batısındaki lastik botta bir grup göçmen olduğunu tespit etti.
Durdurulan şişme botta 42'si Suriye, 2'si Filistin, biri Ürdün ve biri Irak uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:09 Kaynak: AA
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