Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
56 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:09 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
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Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Tekağaç Burnu'nun batısındaki lastik botta bir grup göçmen olduğunu tespit etti.
Durdurulan şişme botta 42'si Suriye
, 2'si Filistin
, biri Ürdün
ve biri Irak
uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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