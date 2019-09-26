Son Dakika Haberleri: Didim'de 46 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Didim'de 46 göçmen yakalandı

30 dakika önce

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de 46 göçmen yakalandı, System.String[]

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 15'i çocuk toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerden 40'ı Suriye, 6'sının ise Filistin uyruklu olduğu açıklandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler Didim limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava
Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:19:08. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 46 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]