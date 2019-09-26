Son Dakika Haberleri: Didim'de 46 göçmen yakalandı
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Didim'de 46 göçmen yakalandı

17 dakika önce

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de 46 göçmen yakalandı, System.String[]

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 15'i çocuk toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerden 40'ı Suriye, 6'sının ise Filistin uyruklu olduğu açıklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Didim limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

(İHA)

Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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