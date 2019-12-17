Didim'de 46 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 46 göçmen yakalandı - Son Dakika

Didim'de 46 göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 46 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de 46 göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 46 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'den Ege Denizini aşarak Yunan adalarına geçmek isteyen ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Tekağaç mevkiinde yakalanan göçmenler karaya çıkartılarak Emniyet güçlerine teslim edildi. Aralarında 35 Orta Afrika cumhuriyet, 5 Kongo ve 6 Suriye'lin bulunduğu toplam 46 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:46 Kaynak: İHA
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