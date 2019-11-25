Son Dakika Haberleri: Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı.
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı. - Son Dakika

Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı.

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yapılan operasyonlarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı., System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yapılan operasyonlarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi açıklarında 1 fiber tekne ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Botu, bölgeye intikal etti. Tespit edilen hareketli lastik bot ve fiber tekne durdurularak içerisindeki 20 Suriye, 17 Afganistan, 7 Filistin, 2 İran ve 1 Mısır uyruklu yakalandı.


Olayda yakalanan 47 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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