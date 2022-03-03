Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı

03.03.2022 20:27
Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Lütfü Gürcüoğlu'nun (18) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Lütfü Gürcüoğlu'nun (18) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Didim ilçesinde yaşayan Lütfü Gürcüoğlu, 26 Şubat Cumartesi günü evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Gürcüoğlu'nun hayatından edişe eden ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, 5 gündür kendisinden haber alınamayan genci bulmak için çalışma başlattı.


Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı
YORUMLAR
500
Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı Orta refüjde biten yaya geçidi için çalışma başlatıldı Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:31:03. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'de 5 gündür kayıp olan gencin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement