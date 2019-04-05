Son Dakika Haberleri: Didim'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri

Didim'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri

1 saat önce

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Aydın Barosunun tüm il genelinde düzenlediği ortak basın açıklamasını Aydın Barosu Didim temsilcisi Av. Ali İhsan Aktimur tarafından gerçekleştirildi.

Didim'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri, System.String[]
5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Aydın Barosunun tüm il genelinde düzenlediği ortak basın açıklamasını Aydın Barosu Didim temsilcisi Av. Ali İhsan Aktimur tarafından gerçekleştirildi.

Didim adliyesi önündeki basın açıklamasına bazı avukatlar katılarak destek oldu. Basın açıklamasını okutan Aktimur vefat eden Uşak Barosu Bakanı Av. Kazım Kargı'yı anarak başladı. Aktimur, sözlerini şöyle sürdürdü; Başta Aydın Barosu'na mensup meslektaşlarım olmak üzere tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, ülkemizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için can veren tüm Mehmetçiklerimizi, Emniyet mensuplarımızı, adalet uğrunda can vermiş tüm yargı şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı minnetle, rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: İHA

Aydın, 5 Nisan, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]