Didim'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Aydın Barosunun tüm il genelinde düzenlediği ortak basın açıklamasını Aydın Barosu Didim temsilcisi Av. Ali İhsan Aktimur tarafından gerçekleştirildi.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Aydın Barosunun tüm il genelinde düzenlediği ortak basın açıklamasını Aydın Barosu Didim temsilcisi Av. Ali İhsan Aktimur tarafından gerçekleştirildi.



Didim adliyesi önündeki basın açıklamasına bazı avukatlar katılarak destek oldu. Basın açıklamasını okutan Aktimur vefat eden Uşak Barosu Bakanı Av. Kazım Kargı'yı anarak başladı. Aktimur, sözlerini şöyle sürdürdü; Başta Aydın Barosu'na mensup meslektaşlarım olmak üzere tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, ülkemizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için can veren tüm Mehmetçiklerimizi, Emniyet mensuplarımızı, adalet uğrunda can vermiş tüm yargı şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı minnetle, rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" - AYDIN

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