Didim'de 50 dönümlük alana millet bahçesi yapılacak - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde belirlenen 50 dönümlük bir alana Millet Bahçesi'nin yapılacağı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Didim'e Milet Bahçesi kazandırılacak. Türkiye'de bir çok il ve ilçede hayata geçirilen Millet Bahçeleri'nin bir yenisi de Didim'e yapılacak. Bu yönde çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, Millet Bahçesi'nin Efeler Mahallesi 4087 ada 10 parselde 50 dönüm alanda gerçekleştirilecek. Yapılacak olan Millet Bahçesi'nin Didimliler arasında sevinçle karşılandığı öğrenildi. - AYDIN