Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi - Son Dakika
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Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi

22.05.2022 09:27

Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi 50 metrelik vegan dürüm ile Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen '4. Didim Vegan Festivali'nde vegan ürünlerden yapılan 50 metrelik 'vegan dürüm' ile rekor demesi gerçekleştirildi.

Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi

50 metrelik vegan dürüm ile Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen '4. Didim Vegan Festivali'nde vegan ürünlerden yapılan 50 metrelik 'vegan dürüm' ile rekor demesi gerçekleştirildi. Deneme için kayıtlar yapılırken Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Vegan Festivali'nde vegan ürünlerinde oluşturulan dürümle rekor denemesi gerçekleştirildi. Festival alanı içerisinde kurulan özel alanda 50 metrelik bir masa oluşturuldu. Üniversiteli akademisyenler ve öğrenciler tarafından vegan dürüm hazırlandı. Lahana, havuç ve tahinli sos ile nohuttan oluşan dürüm aperatifi lavaş ekmeğine koyuldu. 3 vegan aşçı ve öğrencileri tarafından hazırlanan dürümün hazırlanması yarım saat sürdü.

Rekor demesi için hazırlanan vegan dürümün hazırlanması ve sarılması işlemine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu da eşlik etti. Festivaldeki yüzlerce vatandaş da vegan dürüm rekor denemesini meraklı gözlerle takip etti. Hazırlanan son dürümün sarma işlemini Başkan Atabay yaparken, rekor demesi başvurusu için tüm çalışmalar kayıt altına alındı. Hazırlanan vegan dürüm daha sonra parçalar halinde vatandaşlara ikram edildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Bu ilk defa deneğimiz bir şey, pandemiden evvel 3 kez düzenledik. Pandemiden sonra ilk festivalimiz. 50 metrelik vegan dürüm denemesi yapıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na girecektir, çekimlerini yollayacağız. Kuralları neyse yapacağız. Halkımız da konuya karşı son derece ilgililer. Bu şekildeki atraksiyonlarımız devam edecek" dedi.

Rekor denemesi izleyen vatandaşlar da festivalden mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, düzenlenen rekor denemesinin de değişik bir çalışma olduğunu ifade ettiler.

Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi
Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi
Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi
Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Didim'de 50 metrelik vegan dürüm rekor denemesi - Son Dakika


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