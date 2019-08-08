Son Dakika Haberleri: Didim'de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
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Didim'de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

7 dakika önce

Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Didim'de 500 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi, System.String[]
Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptıkları denetimlerde avlanması yasak olan yaklaşık 500 kilogram deniz patlıcanı canlı olarak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 kişiye "Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak" ve 5 kişiye "Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal" gerekçesiyle toplam 13 bin 80 TL idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan dalış alet ve ekipmanlarına el konulurken, deniz patlıcanları denize bırakıldı. - AYDIN
İlçe Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:32 Kaynak: İHA
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