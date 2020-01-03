Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası mevkiinde 51 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandıEdinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası mevkiinde 51 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi Panayır adası açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 Filistin ve 21 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen (27 erkek, 6 kadın, 18 çocuk) yakalandı.


Yakalanan toplam 51 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
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