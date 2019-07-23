Son Dakika Haberleri: Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı
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Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı

10 dakika önce

Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de 53 Afgan göçmen yakalandı, System.String[]
Aydının Didim ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye harekete etti. Sahil Güvenlik ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. 15'i erkek, 7'si kadın, 31'i çocuk olan 53 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen kaçak göçmenler kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:56 Kaynak: İHA
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