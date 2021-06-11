Didim'de 55 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 55 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekipleri ilçede faaliyet gösteren bir işyerinden etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. H.T. isimli şahıs satın aldığı 5 litre etil alkolle yakalanırken, şahsın alınan ifadesinin ardından devam eden çalışmalarda ve işyerinde yapılan aramada ise 11 adet 5 litrelik olmak üzere toplamda 55 litre etil alkol, 2 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 1 adet yarısı dolu vaziyette 5 litrelik etil alkol ele geçirildi. İşyeri sahibi E.T. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN