Son Dakika Haberleri: Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunan adalarına geçiş yapmak isteyen 56 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunan adalarına geçiş yapmak isteyen 56 kaçak göçmen yakalandı.

Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri tespit etti. Durdurulan lastik botta 43'ü Suriye, 8'i Filistin ve 5'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 56 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 12'si kadın ve 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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