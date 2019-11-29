Son Dakika Haberleri: Didim'de 57 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 57 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 57 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu, durduran ekipler içerisindeki 57 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı.Lastik bottaki 11 erkek, 13 kadın ve 33 çocuk 57 düzensiz göçmen, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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