Didim'de 58 göçmen kaçak yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir gün arayla lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 58 göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, geçen 24 Şubat'ta ilçe açıklarındaki içinde göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bottaki aralarında 8 çocuk, 6 kadının da bulunduğu 13'ü Suriye, 8'i Afganistan uyruklu toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. Dün ise Didim açıklarında, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik botta 14 kadın, 6 çocuğun da aralarında bulunduğu 35'i Somali ve 2'si Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen daha yakalandı.Her iki olayda yakalanan 58 kaçak göçmen, sahil güvenlik botlarına alınıp, karaya getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.