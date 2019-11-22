Son Dakika Haberleri: Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı

6 saat önce

Aydının Didim ilçesinde bir çok suçtan aranması olan şahıs mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde bir çok suçtan aranması olan şahıs mahkeme tarafından 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, tehdit ve iftira" olmak üzere işyerinden geceleyin silahla yağma" olmak üzere toplam 6 suçtan aranması olan E.Ç. adlı zanlıyı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:45:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]