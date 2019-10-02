Didim'de 61 kaçak göçmen yakalandı
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AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim ilçesi Turna Burnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 01.30 sıralarında, bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 23'ü erkek, 13'ü kadın, 25'i çocuk toplam 61 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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