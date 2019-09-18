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Didim'de 61 Suriyeli göçmen yakalandı

1 saat önce

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında müdahale edilen iki ayrı olayda Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 61 Suriyeli göçmen yakalandı, System.String[]

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında müdahale edilen iki ayrı olayda Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlı bot tarafından,


Didim Menderes açıkları 3 mil mesafede içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen ile Eşek Adası istikametine doğru ilerlemekte olan bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden Suriye uyruklu 14 erkek, 6 kadın, 5 erkek çocuk ve 5 kız çocuktan oluşan 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Didim Tekağaç Burnu açıkları 15 mil mesafede içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen ile Bulamaç Adası istikametine doğru ilerlemekte olan bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden Suriye uyruklu 23 erkek, 2 kadın, 4 erkek çocuk ve 2 kız çocuktan oluşan 31 düzensiz göçmen yakalandı.


İcra edilen görevlerde yakalanan 61 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç Müdürlüğüne sevk edildi. - AYDIN

Güney Ege, Suriye, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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