Son Dakika Haberleri: Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 63 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 63 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Nehri'nde devriye sırasında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları tespit edilen 12 Somali, 15 Suriye ve bir Etiyopya uyruklu 28 kişi yakalandı.
Ekipler, Taşburun açıklarında Yunan adalarına gitmeye çalışırken gözetim altına aldığı 35 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:29 Kaynak: AA
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