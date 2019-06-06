Son Dakika Haberleri: Didim'de 69 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de 69 kaçak yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 kaçak yakalandı.

Didim'de 69 kaçak yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 kaçak yakalandı.
Bugün saat 08.30 sıralarında Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 27'si Kongo, 4'ü Irak, 2'si Filistin ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 8'i kadın, 10'u çocuk ve 16'sı erkek olan kaçak göçmenler kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 03.30 sıralarında da Didim Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 4'ü Suriye, 4'ü Irak, 21'i Filistin ve 6'sı Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 10'u kadın, 9'u çocuk, 16'sı erkek olan kaçaklar karaya çıkarıldı.
Yakalanan toplam 69 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
Aydın, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de 69 kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]