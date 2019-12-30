Didim'de 76 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Didim'de 76 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, birer gün arayla 2 ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de 76 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, birer gün arayla 2 ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen 28 Aralık'ta ve dün, iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 38'i Suriye, 26'sı Afganistan ve 12'si Filistin uyruklu olmak üzere 76 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 16 kadın ve 37 çocuğun da bulunduğu 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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